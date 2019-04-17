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Пути отходов: как в Гале утилизируют мусор

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Темы:
Протест жителей Маяка за закрытие сухумской свалки (25)
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© Sputnik / Акоп Кущан

Мусорная свалка в Галском районе расположена в двух километрах от города Гал и в 17 километрах от моря.

После протестной акции жителей сухумского микрорайона Маяк, требовавших закрыть столичную свалку, бытовые отходы из Сухума стали свозить в село Щащикуара Галского района.

Ежедневно из столицы сюда привозят до 20 КамАЗов бытовых отходов. Машины преодолевают 160 километров и расходуют до 100 литров топлива в день.

Сейчас на галском полигоне роют котлован, куда планируют закопать мусор.

"Отходное" дело: галский взгляд на сухумский мусор>>

Галская свалка образовалась в селе Щащикуара 25 лет назад. Она находится в двух километрах от города и в 17 километрах от моря. Ближайшие дома расположены в 500 метрах от полигона.

Темы:
Протест жителей Маяка за закрытие сухумской свалки (25)


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Пути отходов: как в Гале утилизируют мусор
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