"Отходное" дело: галский взгляд на сухумский мусор

В двух километрах от Гала, в селе Щащикуара, еще 25 лет назад образовалась районная свалка. Именно сюда в конце прошлой недели было решено свозить мусор из Сухума.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Минуя железнодорожные пути, въезжаем в село Щащикуара. Вдоль дороги уже встречаются пакеты с мусором. Позже выясняется, что это местные сами выбрасывают отходы там, где им удобно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор

В 500 метрах от полигона встречает группа мужчин. Они устанавливают шлагбаум из подручных средств: труб, веревок и камней.

Галская свалка относительно молодая. Мусор сюда стали свозить 25 лет назад, когда эксплуатировать старый советский полигон в селе Ряп стало небезопасно.

"После войны сами местные решили выбрасывать здесь мусор, потому что на старую свалку через лес ездить было опасно, разбойники могли напасть. Поэтому решили здесь бросать мусор. Потом сюда стали свозить мусор со всего района, а про Ряпскую свалку просто забыли", – объясняет местный житель Леван, который живет всего в 500 метрах от полигона.

Леван уже четвертый день приходит на свалку. Следит за тем, как роют котлован. Иногда даже помогает работникам из сухумского "Спецавтохозяйства".

Соседство со свалкой местного жителя крайне не устраивает. Отходы собирают мух и крыс – разносчиков болезней. Да и старый мусор периодически тлеет, что разносит неприятный запах по всей округе.

Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор>>

Местным жителям обещали, что мусор теперь будут закапывать в землю. Но пока результата от обещаний Леван не видит.

"Нам сказали, что в яму будут закапывать мусор. Они же знали, что сюда будут возить мусор. Надо было до этого подготовить свалку, рыть яму. Нам говорят, что здесь нормально будет, но я не знаю, верить этому или нет. Уже за четыре дня здесь горы мусора, а вы представьте себе, что здесь будет за месяц. Куда весь этот мусор девать?" – задается вопросом он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галская свалка относительно молодая, мусор сюда стали свозить 25 лет назад.

По наблюдениям Левана, теперь здесь отходов стало в несколько раз больше, чем раньше. Каждый день из столицы приезжают до 20 КамАЗов.

Леван недоумевает, почему местом утилизации мусора выбрали именно Галский район.

"Уже тут старый городской мусор тлеет. Почему именно Гал должен принимать мусор? Почему не Очамчыра? Там есть территории совершенно пустые, где никто не живет. А у нас тут густонаселенная территория. Да и здесь в 500 метрах от свалки находятся скважины. Когда в Гале отключают воду, мы получаем воду из скважины", – добавляет Леван.

Однако начальник управления городского хозяйства администрации Гала Астамур Асландзия утверждает, что свалка никак не мешает скважине.

"Ни скважине, ни морю полигон не мешает. До скважины 500 метров, до моря 17 километров, а до окраины города два километра. Недавно в интернете выложили ролик, в котором территорию железнодорожной станции представляют, как новый полигон. Но это провокация. Свалка находится в двух километрах от города, а не на территории железнодорожной станции", – пояснил он.

Выгодная сделка

Астамур Асландзия называет договор об утилизации столичного мусора между администрациями Сухума и Гала, выгодной сделкой. Теперь Гал получает технику для утилизации бытовых отходов. Но насколько самому Сухуму выгодно это? Сейчас, как рассказал начальник сухумского "Спецавтохозяйства" Саид Кур-ипа, из Сухума ежедневно вывозится свыше десяти КамАЗов мусора. Машины преодолевают более 160 километров и сжигают топливо от 80 до 100 литров за рейс.

По словам Астамура Асландзия, договор об утилизации сухумского мусора в Гале был согласован с сельскими жителями, которые сначала обеспокоились, но потом тоже увидели плюсы в этом.

На самом деле же среди местных мнения разделились. Одни считают, что надо помочь столице. Другие же недоумевают, почему именно в Гал должны возить мусор. Третьи и вовсе не хотят озвучивать свое мнение, а если даже решаются что-либо сказать, то очень осторожно.

"Я здесь и дальше хочу жить. Спросите у других, пусть другие говорят, что думают. Паспорта отобрали, еще и мусор выбрасывают. У нас прав никаких нет", – отрезает Манана, которая живет недалеко от полигона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Каждый день из столицы в Галский район свозят до 20 КамАЗов бытовых отходов.

Ее сосед, Отари, сетует, что в селе невозможно стало жить: свалка собирает мух и крыс. Отари через день меняет мухоловки-липучки. Более того, на полигоне пасется скот.

"Невозможно здесь жить уже. Мы здесь живем, а рядом мусор бросают. Наш скот пасется на этой свалке. Коровы кушают целлофан. Двух бычков уже зарезали из-за этого", – жалуется Отари.

Но начальник управления городского хозяйства администрации Гала Астамур Асландзия обещает, что скоро на свалке на поверхности не будет мусора. Все отходы будут захоронены.

"Из Сухума сюда перебросили технику. Сейчас роют котлован, куда мы будем закапывать мусор. У нас же нет соответствующей техники, чтобы закапывать мусор. Мы увидели преимущества соглашения. Это взаимовыгодное сотрудничество", – объясняет Астамур Асландзия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Местные власти заверяют, что вскоре на поверхности полигона мусора не будет, отходы будут зарыты в землю.

В котлован, по его словам, будут утилизированы все бытовые отходы, даже старые. Сухумские коллеги даже обещали почистить от мусора прилегающую к свалке территорию.

"Мы сейчас взяли под свой контроль подъездные пути к свалке. Будем их чистить. Котлован по мере заполнения будет закрываться. На поверхности бытовых отходов не будет", – отметил Асландзия.

По его расчетам, полигона в Щащикуаре хватит примерно на два-три месяца. После этого руководство района планирует реанимировать старую свалку в Ряпе.

"Мы сейчас обратились к экологам, чтобы нам дали разрешение на реанимацию этой свалки и частичное расширение ее площади. Старая свалка имеет хорошие запасы, наши проблемы можно будет решить на годы вперед", – добавил Асландзия.

Старый бизнес по-новому

На галском полигоне встречаем и нашего старого знакомого, искателя цветного металла с сухумской свалки Сашу, о котором мы писали в январе этого года.

- Что делать? Куда наш мусор – туда и я, – объясняет Саша.

После закрытия маякского полигона он решил перебраться в Гал. Единственное, что его расстраивает, – это то, что пришлось оставить бездомных животных, которых он подкармливал в Сухуме.

"Кстати, благодаря вам почти всех собачек раздал. Только две остались. Они уже выросли, бегают, гуляют. Вы молодцы, конечно, что тогда выложили у себя их. После люди начали приходить и забирать", – улыбается он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Искатель цветного металла Саша.

Два дня назад Саша приехал сюда "на разведку", и ему понравилось то, что здесь нет конкуренции.

"Здесь конкуренции нет, а в Сухуме металлоискателей было много. Но и мусора здесь не так много, как в Сухуме. Посмотрел и теперь с сегодняшнего дня буду ездить сюда. Приезжаю на маршрутке с утра, и потом после обеда уезжаю так же на маршрутке", – рассказал искатель цветного металла.

Определена дата закрытия сухумской свалки>>

С утра уже Саша собрал металл на 500 рублей. Но рассчитывает он заработать до двух тысяч рублей.

Если и здесь уберут свалку, то Саша не отчаивается. Он поедет за мусором и на новый полигон. Поиск металла для него уже не только доход, но и образ жизни.