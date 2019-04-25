"Сырный" кулич: готовимся к Пасхе

Приступаем к изготовлению теста. Изначально необходимо отделить белки от желтков, для теста используем только желтки. К ним добавляем 1,5 стакана сахара и тщательно взбиваем до растворения сахара.

В смесь добавляем одну чайную ложку водки, для того чтобы приглушить запах яиц в тесте. Во взбитые яйца добавляем 250 граммов сливочного масла.

В отдельной миске взбиваем два белка, щепотку соли и сахара и одну чайную ложку водки. Масса должна получиться очень густой. Смешиваем массы и добавляем к ним приготовленную опару.

Замешиваем тесто, в процессе добавляем половину чайной ложки соли, кардамона и цедру лимона (1, 5 чайной ложки ). Просеянную муку добавляем в тесто медленно и тщательно вмешиваем ее.

После этого добавляем в тесто две пачки ванилина и немного подсолнечного масла. Тесто должно легко отставать от миски. Ставим его в теплое помещение примерно на два часа.

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После того как тесто поднялось в первый раз, добавляем в него сыр маскарпоне и цукаты.

Вновь помещаем тесто в теплое помещение на полтора часа. После того как оно поднялось во второй раз, распределяем тесто по формам, отправляем в духовку при температуре 180°С и печем до румянца.