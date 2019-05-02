Сыграть с Месси и Пике: звезды футбола исполнили мечту мальчика из Казахстана

Звезды мирового футбола Лионель Месси и Жерар Пике осуществили мечту ребенка-инвалида из Казахстана.
В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".
Читайте также:
Али Турганбеков родился без ног, но это не мешает ему вести активный образ жизни.
Звезды мирового футбола Лионель Месси и Жерар Пике осуществили мечту ребенка-инвалида из Казахстана.
В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".
Читайте также:
Пожар в средней школе N2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.
Здание средней школы N2 загорелось в Сухуме утром 2 мая.
В Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы.
Варвара Караулова, осужденная на четыре с половиной года за попытку примкнуть к террористической организации ИГ* и освобожденная условно-досрочно из Вологодской колонии, дала пресс-конференцию в МИА "Россия Сегодня".
Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба рассказал, когда будет восстановлено здание школы N2 в Сухуме.
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в связи с тем, что его не доставили из СИЗО.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия в четверг 2 мая.