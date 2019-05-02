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Сыграть с Месси и Пике: звезды футбола исполнили мечту мальчика из Казахстана

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Али Турганбеков родился без ног, но это не мешает ему вести активный образ жизни.

Звезды мирового футбола Лионель Месси и Жерар Пике осуществили мечту ребенка-инвалида из Казахстана.

В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".

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