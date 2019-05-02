Остались без крыши: как выглядит Сухумская школа № 2 после пожара

Пожар в средней школе N2 в Сухуме произошел рано утром 2 мая.

Сообщение о пожаре в Сухумской школе №2 поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. Ликвидирован пожар был в 9:30. В настоящее время комиссия, которая определит причину возгорания, работает внутри здания.

Минобразования: восстановление второй школы начнется в ближайшее время>>

Начальник пожарно-спасательного отряда по городу Сухум и Сухумскому району Тимур Квициния отметил, что деревянная конструкция крыши в школе загорелась, так как она не имела противопожарной обработки, также в здании нет противопожарной сигнализации.

Огонь, вспыхнувший рано утром 2 мая, охватил крышу трехэтажного здания, но в классные кабинеты не перешел.

Начальник Управления капитального строительства Республики Абхазия Игорь Миквабия сообщил, что потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.

Президент поручил Управлению капитального строительства в кратчайший срок начать восстановительные работы.