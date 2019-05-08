Инновации в бизнесе: как в Узбекистане работает страусиная ферма

В Ферганской области Узбекистана с 2015 года разводят страусов, первых из которых привезли из самой Африки.

Страус выгоден для разведения тем, что это почти на 100% безотходная птица. Можно использовать все: мясо, кожу, кости, жир, перья, когти, яйца.

Страусиное мясо не содержит холестерина, и хотя оно высококалорийное за счет белков, тем не менее считается диетическим. Страусы не воспринимают антибиотики, гормоны в корм им также не добавляются, из-за чего их мясо считается здоровым продуктом.

Страусы живут 50 лет как на воле, так и в вольерах. Яйценоскость - 15-20 лет. Яйца начинают класть примерно в три года, одна самка в неделю может отложить до трех яиц.

Смотрите на видео Sputnik Узбекистан, как в Ферганской области работает страусиная ферма.