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Больше чем игра: как создается игрушечная кухня

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Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (84)
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© Sputnik Акоп Кущян Адгур Авидзба

Столяр Давид Гогуа больше двух лет мастерит детскую мебель. О том, как собрать из фанеры при помощи гвоздей детскую кухню, смотрите на видео Sputnik.

Мастерская Давида Гогуа находится в доме мастера. Каждый день столяр мастерит кукольные домики, детские кухни, стулья, столы и даже двухъярусные кровати.

Сборка детской кухни у Давида занимает не больше трех-четырех дней. Процесс работы мастера делится на несколько этапов. Сначала мастер разрезает фанеру на несколько досок. Готовые доски необходимо отшлифовать. Мастер шлифует фанеру несколько раз, до сборки каркаса и после шпаклевки. После первой шлифовки мастер собирает конструкцию, закрепляя ее шурупами. Затем следует шпаклевка, которая избавляет фанеру от недостатков, придает ей гладкий вид.

Дом, который построил Давид: общее дело семьи Гогуа>>

Последним этапом в строительстве детской кухни следует покраска. И кухня готова.

Темы:
Спецпроект Sputnik "Страна мастеров" (84)


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