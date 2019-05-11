Больше чем игра: как создается игрушечная кухня

Столяр Давид Гогуа больше двух лет мастерит детскую мебель. О том, как собрать из фанеры при помощи гвоздей детскую кухню, смотрите на видео Sputnik.

Мастерская Давида Гогуа находится в доме мастера. Каждый день столяр мастерит кукольные домики, детские кухни, стулья, столы и даже двухъярусные кровати.

Сборка детской кухни у Давида занимает не больше трех-четырех дней. Процесс работы мастера делится на несколько этапов. Сначала мастер разрезает фанеру на несколько досок. Готовые доски необходимо отшлифовать. Мастер шлифует фанеру несколько раз, до сборки каркаса и после шпаклевки. После первой шлифовки мастер собирает конструкцию, закрепляя ее шурупами. Затем следует шпаклевка, которая избавляет фанеру от недостатков, придает ей гладкий вид.

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Последним этапом в строительстве детской кухни следует покраска. И кухня готова.