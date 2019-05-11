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История игрушек: как Диана Ахба восстанавливает абхазские народные куклы

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В Абхазском государственном музее в Сухуме открылась выставка "Абхазская народная игрушка" Дианы Ахба.

Старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Диана Ахба уже 18 лет восстанавливает абхазскую народную игрушку.

По итогам 18-летней работы Ахба решила провести общую выставку в Госмузее, на которой представлены абхазские и абазинские игрушки. Диана Ахба выставила куклы, а также миниатюрные копиb предметов быта.

Зеркало культуры: в Абхазском Госмузее открылась выставка народных игрушек>>

В Абхазии игрушки для детей мастерили из подручных материалов: из веток, ткани, прутьев фундука, бузины, папоротника, стеблей кукурузы, глины.



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