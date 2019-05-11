Зеркало культуры: в Абхазском Госмузее открылась выставка народных игрушек

В Абхазском Государственном музее в Сухуме открылась выставка "Абхазская народная игрушка" Дианы Ахба. О том, как старший научный работник Абхазского Госмузея начала собирать абхазские игрушки, кто ей помогал в работе, почему игрушки для мальчиков сложнее было восстанавливать, чем игрушки для девочек, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На третьем этаже Абхазского Госмузея временно открылись двери еще одного зала. Здесь собрали 16 витрин с уникальными экспонатами – народными игрушками, которые сегодня редко где-нибудь встретишь.

Все они – результат 18-летней кропотливой работы музейного работника Дианы Ахба. Она ездила по селам Гудаутского и Очамчырского районов, находила людей, которые когда-то в детстве играли с народными игрушками.

Идея начинать собирать народные игрушки родилась в 2001 году. Тогда Диане Ахба стало интересно изучить, какими игрушками играли наши мамы, бабушки. Но безусловно, ничего не получилось бы без особого отношения к ним.

© Foto / Акоп Кущян Идея начинать собирать народные игрушки родилась в 2001 году

"Я как-то всегда была неравнодушна к куклам. Когда-то в Гудауте их изготавливали из губки, разных цветов. Я так хотела заполучить одну из них. Но куклы продавали всего месяц, а потом прекратили их производить. А мне так и не успели купить. Мне было очень обидно. Я прямо до сих пор представляю эти куклы, они, правда, были очень интересными, но нигде больше такие не смогла найти", – поделилась воспоминаниями Диана Ахба.

Поначалу музейному работнику казалось, что национальных игрушек будет много. Но в процессе работы она столкнулась со многими проблемами.

"По чуть-чуть начала собирать материал. Легче было найти советские игрушки. А вот с абхазскими национальными было сложнее, – призналась она. – Сначала набралось на две витрины и я провела в музее выставку. Музей мне всегда предоставляет площадку, за что я очень благодарна".

© Foto / Акоп Кущян В восстановлении абхазской народной игрушки Диане Ахба в основном помогали пожилые люди

Работа была сложная и кропотливая. Хоть в разные периоды Диане помогали различные фонды, но в основном она воплощала проект за свой счет.

"Все эти годы я ездила по селам, нанимала машину на свои деньги, заливала бензин. Сначала было так: подъехала к какому-то дому, никого не знаю, начинаю знакомиться, спрашивать по своей теме, узнавать. Были села, в которые приходилось ездить по несколько раз. Встречались разные люди: одни сразу делали игрушки, другим нужно было время, чтобы вспомнить. В общем, поездок было много, а материала набиралось очень мало", – рассказала Диана Ахба о сложностях работы.

В восстановлении абхазской народной игрушки Диане Ахба в основном помогали пожилые люди, которые сами когда-то в детстве использовали игрушки, либо сами изготовляли. Многих из них, по словам работника музея, уже нет в живых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Почти живые: куклы Ольги Кварчия

Самая первая игрушка, которую нашла Диана Ахба – это лошадь, автором которой был Маска Куджба из села Дурипш.

Среди экспонатов есть и те, что изготовлены сотрудниками Государственного музея. Например, куклу в образе примитивного всадника "анчакунча" смастерил Гарри Сангулия.

В основном народные игрушки абхазы изготовляли из подручных материалов: из веток, ткани, прутьев фундука, бузины, папоротника, стеблей кукурузы, глины. Были также мячики из шерсти животных.

Очень многие игрушки созданы по типу предметов быта. Так в экспозиции можно встретить миниатюрную копию винодавильни, свистулек, домиков.

Есть игрушки созданные самой природой. Это незамысловатые фигуры из веток в форме птиц или животных.

© Foto / Акоп Кущян Очень многие игрушки созданы по типу предметов быта

Игрушки отражают быт, культуру народа. Это и жилища абхазов, и хозяйство, и даже сами люди. Многие находят образы своих знакомых.

От детских до ритуальных кукол

© Фото : Диана Ахба История абхазских игрушек

Особое место в экспозиции Дианы Ахба занимают куклы. Обычно они предназначались для девочек. Куклы мастерили из разного материала: из кукурузы, дерева, ткани, шерсти и даже глины. На некоторых из них черты лица хорошо различимы, а на некоторых намеренно не рисовали глаза, рот или нос.

"Мне бабушкина сестра рассказывала, что они, например, не рисовали глаза куклам, потому что считалось, что, если у изготовителя игрушки плохая энергетика, то это передается и кукле. Глиняным куклам просто отмечали глазки, рот и носик. Есть куклы с вышитым лицом", – пояснила Ахба.

В коллекции есть и ритуальные куклы. Считается, что игрушки появились во II тысячелетии до нашей эры. Археологи уже находили игрушки в детских погребениях.

"Многие ученые уверены, что это ритуальные игрушки. Но есть и те, кто пишет, что эти предметы одновременно могли быть ритуальными и детскими игрушками. Я с этим согласна. Есть маленькие игрушечные ножи, браслетики, фибулы, подвески, зеркальца, топорики", – добавила она.

© Foto / Акоп Кущян В коллекции есть и ритуальные куклы

У абхазов тоже были ритуальные игрушки. Например, во время засухи они проводили обряд вызывания дождя. Для этого они делали куклу с человеческий рост, с которой они шли к реке. Во время обряда пели песню "Дзиуауа". Такие игрушки тоже представлены в экспозиции Дианы Ахба.

Очень многие куклы делали из ореховых прутьев.

"Вообще у абхазских народных игрушек богатая связь с растительным миром. Делали игрушки из папоротника, бузины, фундука, кукурузы, кубышки", – отметила Ахба.

Завершение проекта

После 18 лет работы, Диана Ахба решила завершить свой проект "Абхазская народная игрушка".

"Недавно я поняла, что это очень тяжело и надо уже остановиться. Конечно, работа интересная, я написала научную статью, собрала альбом, изготовила открытки к изданию. Но больше этим заниматься не могу, потому что материально тяжело осилить. Но безусловно, если и сейчас поездить по абхазским селам, то можно найти еще много материала. Есть села, которые я не смогла охватить. Но на это надо иметь машину, много времени и денег", – отметила Ахба.

За все это время у Дианы Ахба собралось много экспонатов. И сегодня уже возникла проблема с их хранением.

© Sputnik / Акоп Кущян За все это время у Дианы Ахба собралось много экспонатов

"Помимо того, что здесь выставлено, у меня еще много игрушек дома. Куда это деть я даже не знаю. Мне обещали выделить в Сухуме помещение, в которой я могла бы хранить игрушки. Если будет музей, то он должен быть именно в Сухуме", – резюмировала она.