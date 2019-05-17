Встреча со змеей: как себя вести, рассказал осетинский краевед

Как рассказал Sputnik Южная Осетия краевед и зоолог Владимир Габаев, республика практически никак не влияет на эту статистику – на его памяти всего несколько случаев нападения змей на людей и ни одного летального исхода. Причем каждый раз пресмыкающиеся защищались.
В Абхазии фауна богата шестью видами змей, и ядовитые в республике только гадюки.
Первое, что можно и нужно сделать — быстро выплевывая, попытаться отсасывать яд в течение трех минут сразу после укуса. Позже заниматься этим бессмысленно.
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Прижигания, вырезание места укуса, жгуты делу не помогут, отметил Дбар.
Принимать алкоголь категорически запрещено, это будет способствовать быстрому расширению кровеносных сосудов, что ускорит процесс всасывания в организм яда.
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До оказания медицинской помощи, чтобы ускорить выведение яда из организма, нужно пить как можно больше воды и принимать мочегонное. Помогут успокоительные, жаропонижающие, сердечно-сосудистые препараты, антибиотики широкого действия или обезболивающее.
Пострадавшего нужно с минимальными потрясениями доставить в медицинское учреждение.
Пожалуй, самый распространенный вид змеи в Абхазии – водяной колхидский уж. Водяной уж – самая длинная змея в фауне Абхазии. 180 сантиметров – максимальный размер, который был зарегистрирован в республике.