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Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!"

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (33)
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© Sputnik

Победительница первого сезона проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба приняла участие в третьем сезоне телевизионного шоу, но добровольно отказалась от прохождения в финал.

Одиннадцатилетняя певица из Очамчыры Валерия Адлейба впервые представила Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!" в 2017 году. Девушка успешно прошла все отборочные туры и дошла до финала. По единогласному решению жюри Валерия стала победителем первого сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук
За шаг до финала: участница "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с прессой

Суперпризом первого сезона "Ты супер!" для Валерии Адлейба стала квартира в центре Сухума, куда певица и ее родители переехали сразу после окончания проекта. Девочка перевелась в сухумскую школу №4 и стала больше внимания уделять музыке.

Спустя два года Валерия прошла кастинг на участие в суперсезоне "Ты супер!". В третий раз в конкурсе приняли участие не только новые конкурсанты, но и певцы из предыдущих сезонов. Как и в первый раз, Валерия успешно прошла отборочные этапы и дошла до полуфинала. По собственному желанию она отказалась от дальнейшего участия.

Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе>>

Певица объяснила, что считает несправедливым конкурировать с новыми участниками, так как она уже была победительницей и получила все желаемое от проекта.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (33)

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Теги:
"Ты супер!", Лера Адлейба


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Из Очамчыры в Кремль: Валерия Адлейба в шоу и школе
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