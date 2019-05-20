Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!"

Победительница первого сезона проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба приняла участие в третьем сезоне телевизионного шоу, но добровольно отказалась от прохождения в финал.

Одиннадцатилетняя певица из Очамчыры Валерия Адлейба впервые представила Абхазию на международном вокальном конкурсе "Ты супер!" в 2017 году. Девушка успешно прошла все отборочные туры и дошла до финала. По единогласному решению жюри Валерия стала победителем первого сезона.

Суперпризом первого сезона "Ты супер!" для Валерии Адлейба стала квартира в центре Сухума, куда певица и ее родители переехали сразу после окончания проекта. Девочка перевелась в сухумскую школу №4 и стала больше внимания уделять музыке.

Спустя два года Валерия прошла кастинг на участие в суперсезоне "Ты супер!". В третий раз в конкурсе приняли участие не только новые конкурсанты, но и певцы из предыдущих сезонов. Как и в первый раз, Валерия успешно прошла отборочные этапы и дошла до полуфинала. По собственному желанию она отказалась от дальнейшего участия.

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Певица объяснила, что считает несправедливым конкурировать с новыми участниками, так как она уже была победительницей и получила все желаемое от проекта.