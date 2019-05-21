Приказал долго ждать: в Сухуме транспортный коллапс на фоне протестов оппозиции

В Сухуме встал общественный транспорт, добраться до места назначения можно только на такси или на троллейбусе.

С самого раннего утра в Сухуме работали только водители такси, ни один другой вид транспорта не функционировал.

Люди с утра, как обычно, стали собираться на остановках, чтобы доехать до работы или по другим делам.

"Троллейбус проехал минут десять назад, сейчас мы ждем, когда приедет второй, из-за того что их только два, думаю, придется подождать еще некоторое время. Доехать на такси, конечно, можно, но это дорого", - говорит Людмила Хопекян.

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Маршрутные такси также не ходят, попытки узнать, по какой причине они не работают, нам не удалось. Сами водители также не стали объяснять, с чем связано то, что их машины стоят, только один из них промолвил: "Нам так сказали". Дальнейшие вопросы остались без ответа.