Впервые на сцене: премьера "Последнего из ушедших"

О том, как прошла премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра, смотрите в видеоматериале Sputnik.

Учитывая то, что роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" – культовое произведение в абхазской литературе, многие с особым трепетом ждали премьеры Молодежного театра, всем хотелось увидеть образы, которые раньше были знакомы только по книге, оценить сценографию, свет, музыку и все остальное.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первая постановка "Последнего из ушедших": как прошла премьера спектакля

По окончании спектакля, зрители стоя аплодировали актерам и режиссеру постановки. Многие отмечали, что премьера постановки прошла успешно, а спектакль близок к произведению.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара".

"Последний из ушедших": дебютное представление "молодежки">>

Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.