Звонок не на урок: выпускники Абхазии попрощались со школой

Последний звонок в 2019 году прозвенел в 155 школах Абхазии.

В 2019 году школы Абхазии окончили 1889 выпускников. Ровно столько же выпускников было в школах в прошлом году.

В Сухумской школе №4 выпускниками стали 60 ребят, среди них два золотых медалиста. На торжественной линейке выпускников с окончанием школы поздравила директор школы, родители, первоклассники прочитали стихи.

© Sputnik / Томас Тхайцук После пожара: последний звонок прозвучал в сухумской школе №2

Сюрприз подготовили и сами виновники торжества. Выпускники станцевали традиционный прощальный вальс, ребята подготовили зажигательную лезгинку, а девочки попурри из танцев народов Абхазии. Поздравить одиннадцатиклассников с последним школьным днем пришла победительница первого сезона проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба. Девочка спела новую песню на абхазском языке "Са сзы улаша".

В Очамчырской школе №2 торжественная линейка началась с гимна. Выпускники в национальной форме вынесли флаг Абхазии.

Многие выпускницы не сдержали слез, расставаясь с классным руководителем и учителями. На прощание они вспоминали смешные истории и просили учителей не забывать их.

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В Очамчыре последний звонок также встретили танцами и песнями. Ребята представили номер на барабанах, станцевали вальс и национальные танцы и спели современные хиты, в стороне не остались и преподаватели.