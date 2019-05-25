Дышать полной грудью: как прошла спортивная акция на набережной Сухума

Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"" впервые прошла в Сухуме в субботу 25 мая.

Первое "Бодрое утро" на набережной Сухума у площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш началось в 9:00. Пришли не только дети, но и взрослые.

В программу спортивной акции входили разминка, упражнения на все группы мышц и суставов, восстановление дыхания и центральной нервной системы. Упражнялись участники акции под руководством тренера Ксении Даничевой.

Под девизом "Дружно, смело, с оптимизмом" занятия начались. Сделав погромче энергичную музыку, тренер Ксения показала, как правильно выполнять упражнения. Все старались повторять движения как можно точнее.

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"Бодрое утро с фондом "Ашана"" планируют проводить каждую субботу. Если погода не позволит это сделать, желающих принять участие предупредят о переносе тренировок в социальных сетях. В субботу 1 июня акция не состоится, так как в Абазии будут отмечать День защиты детей.