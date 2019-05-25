Всем бодрого утра: спортивная акция фонда "Ашана" прошла в Сухуме

Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"" впервые прошла в Сухуме в субботу 25 мая. О том, кто принял в ней участие, кто во время акции праздновал день рождения и какое будущее предрекают акции, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Дружно, смело, с оптимизмом"

Первое "Бодрое утро" на набережной Сухума у площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапш началось в 9:00. Сюда пришли и взрослые и дети: всего около тридцати человек. Погода благоволила провести субботнее утро на набережной. Солнце скрылось за тучами, а прохладный морской ветер приятно освежал. В воздухе чувствовались ароматы уже распустившихся цветов, которые слились с еле уловимым запахом эвкалипта.

В программу спортивной акции входили разминка, упражнения на все группы мышц и суставов, восстановление дыхания и центральной нервной системы. Упражнялись участники акции под руководством тренера Ксении Даничевой, которая привела на занятия сына Тимофея. Шустрый малыш признался, что ему не очень нравятся физические нагрузки, но пришел поддержать сверстников.

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Организаторы акции поприветствовали любителей спорта и передали слово замглаве администрации Сухума Леону Кварчия, который поблагодарил фонд "Ашана" за инициативу.

"Общеизвестно, что устойчивое развитие любой страны невозможно без здорового человеческого потенциала, поэтому важно, что фонд "Ашана" взял на себя важную миссию – популяризацию спорта и здорового образа жизни", - сказал Кварчия и добавил, что он сам занимается спортом и призвал горожан присоединиться к акции.

Под девизом "Дружно, смело, с оптимизмом" занятия начались. Погромче включив энергичную музыку, Ксения показывала, как правильно выполнять упражнения. Все старались повторять движения за тренером как можно точнее.

© Sputnik Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"

Выполнив несколько упражнений, пару человек побежали дальше по своим делам. Были и те, кому понадобилась передышка. Одним из них был лидер молодежной организации "Команда будущего" при Госкомспорте Абхазии восемнадцатилетний Даниел Пентелашоски. Он рассказал, что спортом занимается с детства, профессионально играет в баскетбол, но сегодня чувствовал себя не очень хорошо и поэтому не стал перегружать свой организм. "Бодрое утро с фондом "Ашана"" он назвал полезным проектом не только для детей, но и для старшего поколения.

Тренировка длилась около 40 минут. Самыми активными, на взгляд со стороны, были девочки из хореографического коллектива "Амзача" (новолуние – ред.), у одной из которых был день рождения. Кире Джопуа исполнилось 11 лет. Несмотря на личный праздник, она пришла на набережную Сухума вместе с подругами и осталась довольна тем, как провела утро.

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Юные танцовщицы рассказали, что об акции они узнали от своего педагога, хореографа Ольги Денисовой и с удовольствием согласились стать участниками.

"Мне понравились тренировки. Было тяжело делать только наклон вниз, но я не устала", - поделилась Виктория.

Чувство свободы

Учредитель Благотворительного фонда "Ашана" Беслан Шакая признался, что он много лет мечтал провести подобную акцию в Абхазии.

"От того, как мы начинаем день, зависит, какое у нас будет настроение в течение всего дня и насколько он будет плодотворным. Это первая акция. Кто-то предлагает проводить ее вечером, кто-то в обед. Это - проявление серьезного интереса, что очень хорошо", - отметил Шакая.

Он уверен, что в скором будущем в субботние дни набережная Сухума будет полна любителями здорового образа жизни. Кроме того, такого рода мероприятия должны стать, по его мнению, хорошим примером для других городов и районов республики.

Шакая добавил, что любит спорт, играет в теннис, занимается спортивной ходьбой, но с сожалением отметил, что делать это получается не всегда.

© Sputnik Спортивная акция "Бодрое утро с фондом "Ашана"

Директор "Ашана" Мактина Джинджолия, рассказала, что ощущает бодрость и заряд энергии после утренней зарядки. Обычно она ходит в спортзал, но тренироваться на свежем воздухе ей намного приятнее.

"Мне очень понравился этот опыт. Утро, набережная, свежий воздух. Здесь чувствую себя свободнее", - рассказала Джинджолия.

"Бодрое утро с фондом "Ашана"" планируют проводить каждую субботу. Если погода не позволит это сделать, желающих принять участие предупредят о переносе тренировок в социальных сетях. В субботу 1 июня акция не состоится, так как в Абазии будут отмечать День защиты детей.