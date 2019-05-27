От Шинкуба до Мюссо: жители Сухума рассказали о книжных предпочтениях

В Международный день библиотек жители Сухума признались, что до сих пор часто берут книги в библиотеках, хотя многие из них доступны в электронном варианте. Большинство опрошенных отметили, что не могут читать художественную литературу в электронном формате и все еще предпочитают "живые" книги.

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В фаворитах у сухумчан, наряду с русскими классиками, зарубежные писатели, такие как Джек Лондон, Ремарк, Чак Паланик, Колин Маккалоу, Гийом Мюссо и Оскар Уайлд. Все меньше молодежь читает литературу на абхазском языке, но среди любимых авторов респонденты назвали Шалодю Аджинджал, Ивана Папаскир и Баграта Шинкуба.