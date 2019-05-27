20:13 27 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.46
  • EUR72.19
Поиск
Видео

От Шинкуба до Мюссо: жители Сухума рассказали о книжных предпочтениях

Получить короткую ссылку
1 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik

Международный день библиотек отмечается во всем мире 27 мая.

В Международный день библиотек жители Сухума признались, что до сих пор часто берут книги в библиотеках, хотя многие из них доступны в электронном варианте. Большинство опрошенных отметили, что не могут читать художественную литературу в электронном формате и все еще предпочитают "живые" книги.

Нет "модной" литературы: куда делся читатель Нацбиблиотеки Абхазии>>

В фаворитах у сухумчан, наряду с русскими классиками, зарубежные писатели, такие как Джек Лондон, Ремарк, Чак Паланик, Колин Маккалоу, Гийом Мюссо и Оскар Уайлд. Все меньше молодежь читает литературу на абхазском языке, но среди любимых авторов респонденты назвали Шалодю Аджинджал, Ивана Папаскир и Баграта Шинкуба.

Теги:
библиотекари


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сумо, селфи с Абэ и другие приключения Трампа в Японии
От Шинкуба до Мюссо: жители Сухума рассказали о книжных предпочтениях
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia