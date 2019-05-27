Нет "модной" литературы: куда делся читатель Нацбиблиотеки Абхазии

Международный день библиотек отмечается в мире 27 мая. О том, почему в Национальной библиотеке Абхазии не хватает читателей, и чем интересуются постоянные "клиенты", читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

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Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскири в этом году исполнилось 98 лет. Здесь собраны труды всех абхазских писателей, поэтов, классиков русской и зарубежной литературы, есть отделение краеведения.

Но, по словам главного методиста библиотеки Хатуны Бжания, привлекать молодых людей с каждым годом становится все сложнее. Проблема в том, что архив библиотеки пополняется очень редко.

"В основном наш фонд пополняется за счет дарственных книг. То есть, если вы что-то почитали, и захотите нам подарить, то мы будем рады", - объяснила она.

© Sputnik Национальная библиотека Абхазии

Больше всего библиотека нуждается в учебной литературе, которая пользуется спросом у студентов и научных сотрудников. В последний раз новые пособия поступали в фонд около восьми лет назад.

Художественной литературой и классическими произведениями в основном интересуется старшее поколение, объяснила заведующий отделом абонемента Диана Гулия. Молодежь больше интересуется современными зарубежными авторами – романистами.

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"Русскую или зарубежную классику берут школьники, которым дают задания на лето или во время учебы, а также студенты, которые проходят материал по программе. Как говорится то, что читают в принудительном порядке" – добавила она.

Но есть среди молодых читателей и поклонники советской литературы.

"Я стала замечать, что все чаще берут Рубину, Радзинского, Замятина. Среди иностранных любимчики – Ремарк и Джек Лондон", - объяснила Гулия.

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С начала 2019 года читальный зал посетило 124 человека. Многие из них – постоянные "клиенты" в библиотеке.

"Большинство, конечно же, забирают книги на дом, но есть и те, кто читает книги у нас в читальном зале. Говорят, им нравится атмосфера, а мы только за", - рассказала заведующий отделом.

© Sputnik Национальная библиотека Абхазии

Несмотря на то, что Национальная библиотека страдает от нехватки "свежей" литературы, администрация пытается своими силами привлекать читателей. Ежегодно в библиотеке проходит акция "Библионочь", проводят фестивали и приглашают школьников на экскурсии.

"Думаем, что несмотря на то, что сейчас все можно найти в интернете, интерес к "живым" книгам все еще остался. Просто нужно поддерживать этот интерес", - считает Бжания.

"Перечеркнуть" культуру

По всей Абхазии, по последним данным, работает 27 библиотек. По словам заместителя директора Национальной библиотеки Абхазии Зои Квициния, до Отечественной войны в республике насчитывалось более 300 библиотек, но постепенно их количество стало уменьшаться.

К примеру, в 1991 году в Очамчырском районе насчитывалось 64 библиотеки, сейчас же всего одна. Совсем недавно Администрация района решила закрыть библиотеку в селе Члоу. По мнению Квициния, подобные вопросы должны обсуждаться с Министерством культуры и специалистами, а экономить на образовании и популяризации литературы среди молодого поколения нельзя.

К сожалению, администрации районов считают иначе. Главная причина закрытия библиотек – нехватка средств в местном бюджете.

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"Возможно, у них есть свои причины, но нельзя же просто так перечеркивать культуру", - считает Квициния.