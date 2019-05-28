Никаких каникул: Валерия Адлейба рассказала о планах после проекта "Ты супер!"

После окончания суперсезона "Ты супер!" Валерии не до отдыха. Девочка готовится к участию в детском музыкальном конкурсе "Новая волна", в этот раз не в качестве конкурсанта, а гостя.

© Sputnik / Нина Зотина Жизнь после шоу: один день Валерии Адлейба

Перед отъездом нужно успеть кучу всего. Первым делом Лера отправляется к модельеру Лолите Квициния, чтобы снять последние примерки и забрать платье для выступления с Олегом Газмановым. Для новой песни "Никогда не проси" певица выбрала розовое платье-пачку из фатина.

Лера признается, что в обычной жизни предпочитает нарядным платьям спортивный стиль.

"Но иногда хочется почувствовать себя принцессой. У меня очень много сценических костюмов еще с первого сезона "Ты супер!", но они все уже мне стали малы, и я раздала их младшим сестричкам " – рассказала она.

Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!">>

За несколько часов до рейса нужно успеть собрать чемодан. Но от камер не убежишь и дома. Валерия поделилась со Sputnik планами. По ее словам, это лето она посвятит учебе, ведь впереди девятый класс и первые серьезные экзамены.