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Никаких каникул: Валерия Адлейба рассказала о планах после проекта "Ты супер!"

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© Sputnik

Участница суперсезона музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба рассказала, как проходят ее будни после завершения проекта.

После окончания суперсезона "Ты супер!" Валерии не до отдыха. Девочка готовится к участию в детском музыкальном конкурсе "Новая волна", в этот раз не в качестве конкурсанта, а гостя.

Валерия Адлейба
© Sputnik / Нина Зотина
Жизнь после шоу: один день Валерии Адлейба

Перед отъездом нужно успеть кучу всего. Первым делом Лера отправляется к модельеру Лолите Квициния, чтобы снять последние примерки и забрать платье для выступления с Олегом Газмановым. Для новой песни "Никогда не проси" певица выбрала розовое платье-пачку из фатина.

Лера признается, что в обычной жизни предпочитает нарядным платьям спортивный стиль.

"Но иногда хочется почувствовать себя принцессой. У меня очень много сценических костюмов еще с первого сезона "Ты супер!", но они все уже мне стали малы, и я раздала их младшим сестричкам " – рассказала она.

Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!">>

За несколько часов до рейса нужно успеть собрать чемодан. Но от камер не убежишь и дома. Валерия поделилась со Sputnik планами. По ее словам, это лето она посвятит учебе, ведь впереди девятый класс и первые серьезные экзамены.

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Теги:
Лера Адлейба


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