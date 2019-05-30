По волнам мечты: как сбылись желания детей фонда "Киараз"

К Международному дню защиты детей Информационное агентство Sputnik Абхазия совместно с благотворительным фондом "Киараз" исполнили несколько желаний детей, чьи семьи находятся в сложной ситуации.

Одним из желаний к Международному дню защиты детей подопечных фонда "Киараз" была поездка на катере. Воплотить в жизнь мечту ребят вызвались сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, которые организовали увлекательное морское путешествие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мечты сбываются: Sputnik и фонд "Киараз" исполнили детские желания

Отплыв от сухумского пирса, направились в сторону района "Маяк". По пути, тех, кто захотел порулить, посадили за штурвал, что произвело на них неизгладимое впечатление. Вместо запланированных тридцати минут, заплыв продлился около часа.

Уже на берегу предстояла встреча с популярной эстрадной артисткой Хиблой Мукба. Встречу с ней загадали сестры Алиса и Арнелла Квициния.

Певица пришла не с пустыми руками. Она подарила поклонникам студийный альбом с ее песнями звезд абхазской эстрады. Из всех композиций Хиблы Мукба Алисе и Анелле, которые мечтают стать певицами, больше всего нравится песня "Сан" (мама-ред.), которую они вместе спели.

Детей также бесплатно прокатили на гироскутерах и поезде, курсирующем по столичной набережной.