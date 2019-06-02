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Город принца: какое наследие Ольденбургский оставил Гагре

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2 июня родился основатель курортного города Гагра принц Ольденбургский. Знаменитый дворец на скале, ресторан "Гагрипш", парк - все это наследие принца.

Впервые Ольденбургский приехал в Абхазию в 1899 году с целью "разведки". Курорт открылся всего через четыре года.

Дворец на скале строился с 1901 по 1904 годы по проекту петербургского архитектора Григория Люцедарского.

В 1902 году принц приобрел деревянное здание на всемирной выставке, проходившей в Париже. Оно было разобрано, перевезено в Абхазию и впоследствии стало рестораном "Гагрипш".

Для принцессы Евгении Ольденбургской был в разобранном виде привезен и дворец, но он до наших дней не сохранился - пришел в негодность и был разрушен в 80-х годах XX века.

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Все работы были завершены в 1903 году, и ‪9 января того же года состоялось торжественное открытие курорта Гагра.

При монтаже "Гагрипша" не применялся металлический крепеж. Ни внутри, ни снаружи не было использовано ни единого гвоздя.

Этот ресторан посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. Здание ресторана сохранилось практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций.



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