Армейские будни: Sputnik провел один день в Вооруженных силах Абхазии

Новобранцы учебного центра Минобороны Абхазии готовятся к присяге, которая состоится в субботу 8 июня. Какой распорядок дня у новобранцев, какие тренировки и занятия они проходят, смотрите на видео информационного агентства Sputnik.

День в учебном центре Минобороны Абхазии начинается в шесть утра. После подъема все собираются на плацу и под Государственный гимн Абхазии поднимают флаг. Затем начинается физподготовка.

После тренировок обязательные водные процедуры, уборка казармы и заправка кровати, на которую отводится около пяти минут. За этим строго следят. На часах 9:00, и это значит, что настало время завтрака. Рацион, надо сказать, незатейливый, но разнообразный. Например, когда мы гостили у военных, на завтрак подали плов с мясом, яйцо, хлеб, масло и какао.

В течение учебного дня военнослужащие также проходят занятия по изучению общевойскового устава, проводят тактические занятия, собирают и разбирают автомат на время, изучают военную технику.

После ужина у новобранцев снова немного свободного времени, а затем ежевечерний воинский ритуал: бойцы подшивают новые белые воротнички к форме.

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День заканчивается в учебном центре Минобороны Абхазии вечерней проверкой на плацу, перекличкой. До следующего утра приспускается Государственный флаг республики. Отбой в 22:10.