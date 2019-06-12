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"Встретимся у часов": видеоистория главной "визитки" Сухума

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© Sputnik / Акоп Кущян, Томас Тхайцук. Фото из архива Анзора Агумаа

В 1914 году табачным магнатом Стефаном Стефаниди было построено здание, в котором сегодня располагается администрация города Сухум.

Строение представляло собой угловой трехэтажный дом с фасадами, выдержанными в стиле неоклассицизма. Особую привлекательность очертаниям дома придавали три мансардных помещения, которые располагались на угловом фасаде и крыльях. Они создавали иллюзию четвертого этажи и придавали кровле изящный излом линий.

Кованые перила балконов, огромные витражи первого этажа и разной формы окна верхних этажей придавали зданию динамику и изысканность. В начале XX века на первом этаже здания располагались частные лавки: книжная, аптечная, магазин для модниц "Лионский шик".

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Удивительно, но спустя более ста лет здесь сохранились и аптека, и книжный магазин, и магазин одежды, правда, уже с другими названиями. В настоящее время, как и прежде, в этом здании расположена администрация Сухума.

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Теги:
Администрация г. Сухум


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