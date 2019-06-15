Пломбир для Си Цзиньпина: Путин поздравил китайского лидера с днем рождения

Си Цзиньпин отметил свое 66-летие в столице Таджикистана на полях конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент России Владимир Путин удивил китайского лидера Си Цзиньпина праздничным тортом и выбором российского мороженого.

В ответ Си Цзиньпин тепло поблагодарил Путина и заметил, что тот очень популярен в Китае.

Путин уже привозил Си Цзиньпину мороженое в подарок — это было на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году. Тогда стало известно, что председатель КНР очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве.

Лидеры Россия и Китая принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, перед началом заседания Путин заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с днем рождения.