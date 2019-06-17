Бизнес с нуля: инвестор рассказал, как построил "замок" в Абхазии

Вилла "Сова" была построена в центре Нового Афона в 2015 году.

Строительство виллы "Сова" началось в 2014 году и завершилось в течение года, но владелец гостиницы переехал в Абхазию из Брянска еще в 2007-м. Бильдин выкупил участок земли, а местные друзья посоветовали вложиться в строительство гостиницы.

Инвестор утверждает, что проблем с оформлением и строительством гостиницы у него не возникало. Слухи о том, что в Абхазии иностранным инвесторам ставят палки в "колеса", не подтвердились. Бизнесмен был заранее готов к проверкам и подготовил необходимый пакет документов.

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По мнению Бильдина, инвесторы в Абхазии зачастую сами выбирают неправильную тактику. Самое важное, по словам Владимира, – это изучить абхазский менталитет, людей и культуру, прежде чем вкладываться в бизнес в республике.