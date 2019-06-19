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Любимые песни и "огненное" шоу: как отдыхает вечерний Сухум

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© Видео Акоп Кущан, Адгур Авидзба

Прогуливаясь по вечернему Сухуму можно услышать различные мелодии и стать свидетелем огненного шоу, подробнее смотрите в видеоматериале Sputnik.

Жители столицы после рабочего дня выходят на набережную подышать морским воздухом, пообщаться со знакомыми или просто выпить чашечку кофе. В курортный сезон вечерний променад естественно дополняют и гости Сухума.

В это время на всей протяженности столичной набережной начинают появляться уличные музыканты, кто-то просто играет на инструментах, а кто-то еще и поет.

Мелодии сухумской набережной: вечерняя прогулка по столице>>

Благодарные слушатели останавливаются, некоторые кладут деньги, как правило в перевернутую шляпу, футляр или в простую баночку, лежащую перед исполнителем, кто-то проходит мимо, но по улыбкам на лицах видно, что выступление "зацепило".

Теги:
Сухум, набережная


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