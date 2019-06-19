Мелодии сухумской набережной: вечерняя прогулка по столице

О том, какие мелодии можно услышать, прогуливаясь по вечернему Сухуму, почему набережную столицы облюбовали уличные музыканты, и как на их импровизированные концерты реагируют жители и гости республики, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По главной улице с оркестром

Многие жители столицы после рабочего дня выходят на набережную подышать морским воздухом, пообщаться со знакомыми, а кто-то просто выпить чашечку кофе. В курортный сезон вечерний променад естественно дополняют и гости Сухума – на пляже уже делать нечего, можно отдохнуть от солнца.

В это время на всей протяженности столичной набережной начинают появляться уличные музыканты, кто-то просто играет на инструментах, а кто-то еще и поет.

Благодарные слушатели останавливаются, некоторые кладут деньги, как правило в перевернутую шляпу, футляр или в простую баночку, лежащую перед исполнителем, кто-то проходит мимо, но по улыбкам на их лицах видно, что выступление "зацепило".

© Sputnik / Томас Тхайцук Для того, чтобы туристы и местные не проходили мимо, нужно играть от души, говорит музыкант

Виктор Стороженко уже третий год приезжает из России и "застолбил" за собой место недалеко от Сухумского морского порта. Он раньше играл в оркестре, сейчас на пенсии. Теперь развлекает себя и прохожих. О вкусах не спорит.

"Душа требует играть, поэтому я здесь. Воспитывался на классической музыке, ее я очень люблю, хотя исполняю и эстрадную тоже, так как приходится подстраиваться под народ, который воспринимает разную музыку, например "Мурку", - говорит он.

Для того, чтобы туристы и местные не проходили мимо, нужно играть от души, поделился секретом успеха музыкант.

"Когда чувствуешь, что возьмешь и "зажжешь", тогда людям будет интересно, и они будут оставлять деньги", - сказал Стороженко.

Он берет трубу и начинает играть лиричную "Goodbye, My Love, Goodbye" Демиса Руссоса. На мелодию подходит бездомный.

"Ну, как можно не слушать?!" – признается очарованный музыкой бродяга.

Музыка их связала

На набережной Сухума сколачиваются и целые группы из музыкантов, которые раньше выступали здесь по одиночке. Они из разных мест России, но сухумская набережная их объединила.

"Наша группа называется "Музыкальный джем", по вечерам мы собираемся спонтанно, то есть нет каких-то договоренностей", - сказал участник группы Ильдар, он приехал в Абхазию из Башкирии.

Ильдар играет на африканском ударном инструменте, это от начала и до конца импровизация. Каждый в "музыкальном союзе" исполняет то, что соответствует его душе, но музыка получается гармоничной, красивой и интересной.

© Sputnik / Томас Тхайцук На набережной Сухума сколачиваются и целые группы из музыкантов

У Артура из этого ансамбля единственный инструмент его голосовые связки.

"Я часто иду по улице, исполняю ритмы, люди оборачиваются, некоторые благодарят за исполнение. Здесь на набережной к нам часто подходят, интересуются нашей игрой", - говорит он.

Рассказ о вечерней "творческой программе" вечернего Сухума был бы не полным, если бы мы прошли мимо файер-шоу. Светлана Сергеева из Москвы вечерами "зажигает" на набережной столицы, ее выступления неизменно привлекают зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Светлана мастерски "жонглирует" горящими кнутами

"В Абхазию я приезжаю несколько лет, выступала во всех городах республики, мне нравится возможность раскрыть себя и подарить красоту и радость зрителям. Людям нравится то, что я делаю, поэтому я продолжаю свои выступления", - призналась она.

Светлана мастерски начинает "жонглировать" горящими кнутами.

Недалеко от вечерней "зажигалки" сидел Артем Дианов, исполнявший мелодии на индийском духовом инструменте бонсури.

"На этом инструменте можно играть индийскую традиционную музыку, другие мелодии, я учусь и практикуюсь одновременно", - объяснил он.

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Еще один исполнитель Павел Усов под "минусовку" поет советские шлягеры. Его кумир Иосиф Кобзон. Поет больше для настроения, чем для заработка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Я родился поющим, а здесь природа располагает к этому виду творчества", - говорит Усов.

"Мне нравится петь, и поэтому делаю это с большим удовольствием, еще это нравится слушателям, что конечно добавляет уверенности в том, что делаю. Я родился поющим, а здесь природа располагает к этому виду творчества", - говорит Усов.

Пению уличный музыкант никогда не учился.

"Я учился петь сам, главное, чтобы было желание. В частности пел в дУше, как делают многие. Гости, приходившие в дом, интересовались нет ли у нас радио в дУше", - сказал он со смехом.

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Советский песенный репертуар ему ближе всего, здесь он находит единомышленников среди прохожих, которые реагируют на "культурный код" и начинают подпевать, предаваться ностальгическим воспоминаниям.