Первые шаги: отморозивший лапы кот снова начал ходить

Уникальную операцию провели ветеринары из российского города Новосибирска. Они успешно поставили бездомному коту протезы на лапки.

Рыжик стал первым в России котом, которому протезировали все четыре лапы. Свои он потерял после обморожения. Если бы не вмешательство медиков, животное могло умереть.

"Котик по кличке Рыжий поступил к нам из Томска от зоозащитников. У него были отморожены ушки и четыре лапки", - рассказал ветеринар Сергей Горшков.

По его словам, врачи в случае с Рыжиком использовали собственную запатентованную технологию протезирования. Подобные операции делают только в Новосибирске и в Великобритании.

В настоящее время животное проходит реабилитацию и привыкает к новой жизни. Такие операции относятся к высокотехнологичным, животное сейчас должно находиться под пристальным наблюдением медиков. Крепление внешнего протеза у животных, как правило, происходит через две-три недели. Но Рыжик уже сейчас чувствует себя хорошо, врачи наблюдают положительную динамику и сообщают, что результаты хорошие - протезы уже прижились на 85 процентов.

Смотрите первые шаги кота Рыжика в нашем видео.