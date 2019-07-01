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Европейские игры в Минске завершились красочным шоу

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© RUPTLY.

Вторые Европейские игры проходили в столице Беларуси с 21 по 30 июня.

В Беларуси завершились II Европейские игры, церемония закрытия прошла на минском стадионе "Динамо".

В красочном шоу приняли участие четыре тысячи спортсменов из 50 стран.

Российские спортсмены победили в общем зачете Игр, завоевав 109 медалей, 44 из них – золотые.

Абхазский спортсмен Харитон Агрба выступал на соревнованиях в составе сборной России по боксу. В финальном бою Харитон Агрба встречался с боксером из Великобритании Пэтом Маккормаком и уступил ему по очкам в трехраундовом противостоянии. В результате Агрба получил серебряную медаль Европейских игр.

На церемонии закрытия присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Армении Армен Саркисян.



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