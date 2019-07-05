"Давно не виделись!": кадры встречи Путина и Берлускони в римском аэропорту

Владимир Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом, экс-премьером и председателем партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его ночная встреча с Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила их дружбу и взаимоуважение, а также важность отношений Италии и России, передает РИА Новости.

"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", - заявил Берлускони на своей странице в Facebook.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего политика по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твёрдо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".

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Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.