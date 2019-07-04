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Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию

Папа Франциск вручил Путину картину с видом Ватикана

© REUTERS / VATICAN MEDIA
В мире
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Встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска состоялась в Ватикане в четверг 4 июля.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело и копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника, а понтифик передал российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, сообщает РИА Новости.

Папа Римский Франциск особо подчеркнул, что дарит картину с видом Ватикана, "чтобы президент не забыл". "И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века", - сказал Франциск.

Путин дал обещание, что найдет для картины самое достойное место.

Икона в ризе, которую подарил Путин папе Римскому, сделана на художественно-производственном предприятии РПЦ "Софрино". На сайте производителя цены на подобные иконы разнятся и доходят до 119 тысяч рублей.

Российские журналисты, освещающие визит, тоже не остались без внимания понтифика. Он им подарил четки с серебряным распятием.

Папа Римский по завершении аудиенции пожал руки всем членам российской делегации и журналистам.

Российский лидер встречался с папой Римским Франциском два раза - в 2013 и 2015 году.

Владимир Путин прилетел в четверг в Италию, в программе его встреч переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, он также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

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Теги:
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин


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