Спица, бумага, клей: как из простой тары сделать шедевр

Геоэколог Кристина Барциц со своей семьей стала производить экологически чистые продукты на дому. Варенье, мед, чачу Кристина распределяет по стеклянным банкам и тару оплетает бумажной лозой, чтобы придать продуктам абхазский колорит, говорит геоэколог.

"Мы оплетаем стеклянные банки, и цвет выбираем под продукт. Например, упаковка для варенья из киви, фейхоа у нас в зеленном цвете, баночки для меда мы оплетаем в темно-каштановый или желтый цвет", - добавила она.

Работать с бумажной лозой несложно, признается Кристина, этап плетения проходит быстро и просто, чтобы оплести одну банку, нужно 15 – 30 минут, на бутылку из-под чачи уходит от 30 до 40 минут.

Абхазский колорит: бумажное дело Кристины Барциц>>

Девушка оставила свою основную работу в сотовой компании, чтобы развивать свой собственный семейный бизнес. По ее словам, домашнее производство семьи Барциц набирает обороты, со временем семья планирует подключить к производству больше ресурсов, продуктов и задействовать в создании тары больше людей.