16:06 08 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.71
Поиск
Видео

Полет памяти: эстонский летчик из Абхазии о своей судьбе и селе

Получить короткую ссылку
Темы:
"Дежурный по району" (46)
6920
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Жители из Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи массово переселялись в Абхазию в конце XIX столетия.

Оскар Труман и его супруга Галина живут в селе Допукыт Гулрыпшского района, которая также известна как Эстонка. Предки Оскара переехали в Абхазию то ли в 1882 году, то ли в 1886 году предположительно из Омской губернии. 82-летний эстонец точной информацией об этом не обладает.

С 1960-х годов Труман работал бортмехаником в Сухумском аэропорту и налетал около 14 тысяч часов по всему Советскому Союзу на АН-24 и ТУ-134. Те годы эстонский летчик из Абхазии вспоминает с ностальгией. Сухумский аэропорт перестал принимать рейсы после Отечественной войны народа Абхазии.

Пожилая пара живет в Эстонке вместе с дочерью и внучкой. Занимаются они сельским хозяйством, держат скот, небольшая мельница приносит им по десять рублей с одного килограмма перемолотой муки.

Темы:
"Дежурный по району" (46)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Частичка Прибалтики в Абхазии: уклад и быт села Эстонка
Долгий путь домой: кадры возвращения сотен сирийцев в родной город Эль-Кусайр
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения – 2019
Цена и качество: рейтинг стран Европы по доступности электричества для населения
Соцсети
Sputnikabkhazia