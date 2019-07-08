Полет памяти: эстонский летчик из Абхазии о своей судьбе и селе

Оскар Труман и его супруга Галина живут в селе Допукыт Гулрыпшского района, которая также известна как Эстонка. Предки Оскара переехали в Абхазию то ли в 1882 году, то ли в 1886 году предположительно из Омской губернии. 82-летний эстонец точной информацией об этом не обладает.

С 1960-х годов Труман работал бортмехаником в Сухумском аэропорту и налетал около 14 тысяч часов по всему Советскому Союзу на АН-24 и ТУ-134. Те годы эстонский летчик из Абхазии вспоминает с ностальгией. Сухумский аэропорт перестал принимать рейсы после Отечественной войны народа Абхазии.

Пожилая пара живет в Эстонке вместе с дочерью и внучкой. Занимаются они сельским хозяйством, держат скот, небольшая мельница приносит им по десять рублей с одного килограмма перемолотой муки.