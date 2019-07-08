Долгий путь домой: кадры возвращения сотен сирийцев в родной город Эль-Кусайр

Сотни сирийских семей вернулись в родные дома в Эль-Кусайр, провинция Хомс, после того как военные вернули контроль над городом впервые с 2013 года.

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 506 452 человек (женщин – 151 996, детей – 258 188).

Также ранее сообщалось, что из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

На территории данных стран находятся 6 309 892 человек (Турция – 3 606 737, Ливан – 935 454, Иордания – 664 330, Германия – 534 011, Ирак – 252 983, Египет – 132 473, Нидерланды – 74 998, Австрия – 42 505, Дания – 17 995, Греция – 13 139, Швейцария – 6 702, Кипр – 5 899, Бельгия – 3 982, Италия – 3 836, Румыния – 3 101, Испания – 2 352, Ирландия – 1 729, Босния и Герцеговина – 1 630, Аргентина – 1 496, Мальта – 1 289, Польша – 1 069, Люксембург – 663, Хорватия – 530, Словения – 460, Исландия – 197, Болгария – 180, Венгрия – 51, Словакия – 43, Чехия – 39, Латвия – 19).

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Оценочно, желание вернуться на родину изъявили 1 712 264 сирийца из десяти стран мира.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.