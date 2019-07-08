Огонь, батарея: кадры масштабных танковых учений под Челябинском

Более полутора тысяч военнослужащих приняли участие в масштабных танковых учениях под Челябинском.

На полигоне Чебаркуль в Челябинской области завершились семидневные учения, в ходе которых соревновались два танковых полка Центрального военного округа.

На кадрах, распространенных 7 июля, финальная часть учений, в которой были задействованы вертолеты, танки, реактивные самолеты, а также cамоходная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

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Военные выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, а также артиллерийского вооружения.

Боевая техника и разведывательные подразделения работали сообща, участвуя в общих заданиях.

В ходе учений основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны в условиях лесистой местности.

Всего в учениях были задействованы полторы тысячи военнослужащих.