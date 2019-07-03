Куда дует бриз: в НАТО рассказали о цели учений в Черном море

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начались в понедельник 1 июля и проходят на море, суше, в воздухе и под водой.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Корабли НАТО намерены "отточить мастерство" и попрактиковаться в совместной работе с союзниками в рамках украинско-американских учений Sea Breeze в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на морское командование НАТО.

По словам представителей объединенных Военно-морских сил альянса, Украина, хотя и не входит в состав НАТО, но выступает "ценным партнером" альянса.

Канадский фрегат HMCS "Торонто", турецкий TCG Turgutreis и британский HMS "Дункан" вошли в акваторию Черного моря во вторник 2 июля. Позже к ним присоединится румынский фрегат ROS Regele Ferdinand.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России контролирует действия кораблей Североатлантического альянса.

Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В них участвуют авиация и корабли стран НАТО — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.

Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. По легенде учений противник будет пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай. Также запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и совершенствование взаимодействия спецподразделений.

В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей". По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, украинско-американские учения скорее напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации.