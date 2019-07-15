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Турнир клуба лучников "Афырхы" в селе Каманы: трансляция завершена

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Стрелковый турнир имени Героя Абхазии Валерия Делба проходит в селе Каманы в понедельник 15 июля.

Стрелковый турнир в селе Каманы Сухумского района организован клубом лучников "Афырхы", который задался целью развивать и популяризировать традиционную стрельбу из лука.

Первенство имени Героя Абхазии Валерия Делба собрало десять спортсменов. Все они представляют Сухум. Лучший из них станет обладателем переходящего кубка турнира, оформленного в виде работы кабардинского лучника Ахмеда Кушхова.

Согласно правилам турнира, стрелок должен иметь свое оружие и стрелы.

Организаторы соревнований призвали участников соблюдать единую форму одежды - абхазский национальный костюм. Это одно из основных условий турнира. Допускается, чтобы был хотя бы один элемент национального костюма.

Валерий Делба - Герой Абхазии, погибший за независимость республики 15 июля 1993 года. Турнир стрелков проводится в память о Герое на месте его гибели в селе Каманы.

 



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