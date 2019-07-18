"Триумф" для Турции: как перевозят С-400

Министерство обороны России показало, как загружается военно-транспортный самолет с комплектующими системы ПРО С-400 для Турции. Поставки продолжатся – по контракту и в согласованные сроки.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что поставки комплектующих системы ПРО С-400 в Турцию продолжатся. Они проходят в соответствии с контрактом и в согласованные сроки.

Минобороны Турции сообщило в четверг о прибытии на авиабазу Мюртед под Анкарой пятнадцатого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Первые поставки начались в пятницу, 12 июля.

После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.

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США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы поставок F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.