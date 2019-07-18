Третий лишний: в Вашингтоне признались, почему исключили Анкару из программы F-35

США считают, что Москва может получить секретные данные о новейших истребителях F-35, если Турция продолжит свое участие в программе по их производству.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Решение Турции купить российские комплексы С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35, заявили в Вашингтоне, объяснив таким образом решение исключить Анкару из программы по производству истребителей F-35.

Как сообщает RT, в Белом доме отметили, что "закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем", и это будет иметь "пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом".

"F-35 не могут совместно использоваться с платформой российской разведки, которая собирает данные и будет использована для изучения передовых возможностей (истребителей)", — говорится в сообщении администрации США.

В МИДе Турции позицию США назвали несправедливой и предвзятой.

"Утверждение о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательно. Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему", - говорится в заявлении МИД, которое приводит РИА Новости.

При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не поднимали вопрос исключения Турции из Альянса в связи с поставками С-400. Турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, потому что они функционально не совместимы, добавил Столтенберг.

В среду 17 июля США объявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в российских С-400.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 не несут угрозы для НАТО, в частности для самолетов F-35.

Строптивая Турция: зачем Анкаре российские С-400>>

Контракт на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Первые поставки начались в пятницу, 12 июля.

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