Наводнение в Турции: жителей абхазского села эвакуировали на вертолете

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Турецкое село Есма-Ханым, в котором проживают абхазы, подтопило после сильных дождей в среду 17 июля, рассказал Sputnik репатриант из Турции Хаири Кутарба.

"В районе Дюздже уже третий день идут дожди. Подтопило село Есма-Ханым. Там живут мои родственники, с которыми держу связь. Мы созванивались вчера вечером. Они сказали, что вчера их подтопило. Вечером дождь вроде как прекратился, но ночью снова начался, в результате вода поднялась до второго этажа", – рассказал Хаири Кутарба.

Как рассказал Хаири Кутарба, стихия нанесла большой ущерб жителям села. Сильный поток воды унес машины.

Сейчас связь села с другими районами прервана. Дороги смыло, подача электричества временно прекращена.

"В селе нет и электричества. Телефоны у них разряжены. Сейчас связь с соотечественниками прервана", – отметил собеседник Sputnik.

Он также добавил, что жителей подтопленного села сейчас эвакуируют на вертолете.

В селе Есма-Ханым, которое расположено недалеко от турецкого города Дюздже, живет около 120 абхазских семей.

В честь кого названо и как живет сегодня абхазское село Есма-Ханым в Турции, читайте подробнее на национальной версии портала Sputnik.

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