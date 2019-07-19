"Утес" против "Штиля": видео ракетных стрельб в Черном море

В акватории Черного моря проведено плановое совместное учение между корабельным силами и противокорабельным ракетным комплексом "Утес", сообщается на сайте Миобороны России.

По замыслу учений личный состав комплекса "Утес" должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и ударить по нему ракетным оружием.

В свою очередь экипажу фрегата "Адмирал Макаров" необходимо было запеленговать средствами обнаружения ракету условного противника и обеспечить ее поражение из зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Как сообщил ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа Алексей Рулев, боевые расчеты "Адмирала Макарова" и "Утеса" поразили морские цели условного противника.

Береговой противокорабельный оперативно-тактический комплекс "Утес" был поставлен на боевое дежурство в 1972 году. В рамках договора о разделе Черноморского флота в 1996 году объект отошел Украине. По некоторым данным, в 1997 году был произведен один учебный пуск ракеты, после чего какие-либо серьезные мероприятия на комплексе не проводились. Боеготовность "Утеса" восстановлена в конце 2016 года.

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