"Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!": как мальчик Матвей с президентом беседовал

Путин в пятницу осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне и пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением.

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад были разрушены наводнением в Иркутской области, проследить за восстановлением инфраструктуры.

Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

В пятницу президент приехал в пункт размещения пострадавших в здании городской специальной школы-интерната № 28, где осмотрел медицинский пункт.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

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