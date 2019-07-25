Загадка Кататумбо: удивительное место, где всегда бьют молнии

В Венесуэле в районе впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо можно наблюдать удивительное и красочное природное явление – молнии здесь бьют 200 дней, а точнее ночей в год, до 280 раз в час.
Вероятность удара молнии в устье Кататумбо наивысшая в мире. Молнии видно с расстояния 400 километров, из-за этого уникальное атмосферное явление еще называют "Маяк Маракайбо".
Исследования молний в районе впадения реки в озеро продолжаются до сих пор.
Согласно основной версии, "повышенная молниеность" - результат совпадения двух факторов: сильных ветров со стороны Анд и метана, которым воздух насыщают местные болота. Благодаря ветру газ поднимается к облакам, подпитывая разряды молний.
Молнии Кататумбо - крупнейший одиночный генератор тропосферного озона на планете.
Жители венесульского штата Сулия поместили изображение молний Кататумбо на свой флаг и герб, Маракайбо упомянуто в гимне штата .
В 2005 году молнии Кататумбо объявили объектом природного наследия Сулея. Атмосферное явление также включено в предварительный список Всемирного наследия Юнеско.
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