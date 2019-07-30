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Как здорово быть президентом: сухумский пенсионер сочиняет песни на злобу дня

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© Sputnik / Акоп Кущян, Адгур Авидзба

Бывший инженер и агроном Славик Амичба поет сатирические и лирические песни на русском и абхазском языках.

В репертуаре жителя Сухума Славика Амичба уже больше 180 композиций в сатирическом жанре.

Любовь к музыке у Славика возникла в студенческие годы, где он был капитаном команды КВН и перепевал известные шлягеры. Музыка сопровождала его и в армии, где он научился играть на гитаре и стал сочинять мелодии и песни. Вначале рождается мелодия, а потом песня, объясняет он.

По профессии Славик инженер-строитель и агроном, много лет он работал в Министерстве сельского хозяйства Абхазии и был представителем Абхазии в Ростовской области.

Муза для нового "хита" может появляться совсем неожиданно, утверждает Славик.

"Иногда я проснусь утром, и несколько строк приходят. Их надо срочно записать. Жена смеется надо мной, мол, спи, старый уже" – рассказывает он.

В основном мужчина поет для друзей или за застольями в кругу семьи, но часто его приглашают на праздничные мероприятия, а однажды он даже взял Приз зрительских симпатий на конкурсе в Домбае и принимал участие в проекте "Ашәа еицаҳҳәап".

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Теги:
Абхазия, президент, Сухум


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