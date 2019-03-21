Куда завозят мечты: правда об очамчырском доме с "дорогой в спальню"

О том, как в одном из частных очамчырских домов появилась дорога на второй этаж, какие домыслы и легенды ходят вокруг этого и что было на самом деле, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На границе Очамчыры и Гала еще издалека привлекает внимание двухэтажный дом с одной очень заметной и странной деталью. На второй этаж этого дома можно заехать, просто свернув с трассы.

В народе существует несколько версий. По одной из них, хозяйка дома прилюдно дала обет, что когда сын женится, то невестку она завезет на машине в дом прямо к спальне. По другой же, более печальной версии, у хозяина дома сын серьезно болел, и такой подъезд соорудили для его удобств.

Подъезжаем к дому с эстакадой. Хозяин возится в орешнике, оборачивается на звук подъехавшей машины.

- Сейчас открою вам проезд, – он направляется к своей частной эстакаде.

К любопытству проезжающих Алексею Гучуа не привыкать. Многие останавливаются, интересуются, для чего "дорога к дому", самые настойчивые даже проявляют желание проехаться по ней.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алексей Гучуа

Алексей же всегда с радушной улыбкой распахивает перед ними ворота. И в этот раз, без лишних вопросов, он отпирает ворота. Но мы его останавливаем. Нам не нужен аттракцион с заездом на второй этаж, очень интересует сама история.

"Вы про то, что можно подняться на второй этаж? – уточняет Алексей Гучуа – Я сейчас вам все расскажу".

Брачный обет

Хозяин дома неторопливо открывает калитку и жестом приглашает нас во двор, где дружной оравой нам навстречу бросается выводок поросят.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поросята во дворе Алексея Гучуа

"Когда у нас с женой появился сын, жена сказала, что, когда он женится, невесту он завезет в дом прямо на машине", – дает краткий обзор Алексей Гучуа, но история на этом не кончается.

Мечтам Тины, супруги Алексея, не суждено было сбыться. В 1985 году она скоропостижно скончалась, так и не увидев свадьбы сына.

После Алексей надолго забыл о данном женой обете. Да и не до этого было. В 1992 году началась Отечественная война народа Абхазии. Сын и дочь уехали. Только Алексей остался в Очамчыре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хозяин дома, Алексей Гучуа

После войны Гучуа решает исполнить мечту Тины. Он начинает строить дорогу к дому, в надежде, что когда-то сын вернется с невесткой и они обязательно заедут прямо в дом. Сразу на второй этаж.

"Я ездил на галский рынок, покупал там цемент в мешках, привозил домой на автобусе, потом сам все строил, заливал бетон. Все делал своими руками. Я и этот дом когда-то построил своими руками", – улыбается Гучуа.

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Примерно через год Алексей возвел эстакаду. Всего он залил восемь тонн цемента. А вот, сколько арматуры ушло, мужчина уже даже не помнит.

Шесть лет назад мечта Алексея и его супруги Тины наконец сбылась. Спустя 20 лет сын впервые приехал с женой и, конечно, поднялся на машине к спальне.

Теперь у пенсионера другая мечта: чтобы по этой эстакаде проехался внук, когда приведет в дом невесту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гостиная под эстакадой в которой Алексей отмечал свое 80-летие

Эстакада оказалась непростой. Под ней Алексей соорудили что-то вроде огромной гостиной, где, по его словам, помещается до 200 человек.

"В прошлом году отмечал здесь свое 80-летие. Гостей было 200 человек. Все они поместились здесь, в подвале", – с гордостью подчеркивает Алексей Гучуа.

Сегодня Алексей занимается сельским хозяйством. Выращивает кур, поросят, ухаживает за садом.

Заработать на хлеб

Алексей Гучуа по-прежнему живет один в своем большом двухэтажном доме. Сын наведывается изредка.

У Алексея две тысячи корней фундука. Удивительно, но 80-летний мужчина сам справляется со своим совсем не маленьким хозяйством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вырубленный орех

Фрукты, орех и поросят возит на галский рынок. Пенсии в 500 рублей на жизнь не хватит.

"А что делать? – задается он вопросом. – Вот, только сегодня парочку поросят продал на галском рынке. Цена на них полторы тысячи рублей. Немного, и все же".

Раньше Алексею не приходилось жаловаться. Доход от ореха был приличный. Но последние три года, как и у многих жителей восточной Абхазии, от фундука нет прока. Мраморный клоп уничтожает урожай. В этом году Алексей решил вырубить деревья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алексей Гучуа не унывает и сам справляется со своим не маленьким хозяйством

"Потому что я от фундука ни копейки не получил за эти три года. Хочу заново все начать. Вырубил деревья, но орех дает ростки. Через несколько лет снова будет орех. Не знаю, что будет", – вздыхает он.

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