Капсула времени: на Аляске нашли бутылку с письмом советских моряков 1969 года

Житель Аляски Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook, что нашел бутылку с посланием времен СССР, на котором написана дата: 20 июня 1969 года.
В своем посте в соцсети он попросил пользователей сделать перевод с русского языка.
Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.
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