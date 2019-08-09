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Капсула времени: на Аляске нашли бутылку с письмом советских моряков 1969 года

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На побережье у города Шишмарев на Аляске американец Тайлер Иванофф нашел бутылку с письмом на русском языке, датированным 1969 годом.

Житель Аляски Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook, что нашел бутылку с посланием времен СССР, на котором написана дата: 20 июня 1969 года.

В своем посте в соцсети он попросил пользователей сделать перевод с русского языка.

Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

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