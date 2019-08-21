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Запрещенный "Томагавк": Пентагон опубликовал видео испытаний крылатой ракеты

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© Видео RUPTLY/US Department of Defense

Власти США опубликовали видео испытаний крылатой ракеты, которая была запрещена ДРСМД – Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пентагон опубликовал видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной ДРСМД. Пуск прошел 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. В ведомстве заявили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был расторгнут 2 августа по инициативе Вашингтона в одностороннем порядке. Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между Советским Союзом и США, нельзя было использовать разработки с дальностью от 500 до 5, 5 тысячи километров.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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Теги:
Томагавк, Россия, США, Договор о РСМД


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