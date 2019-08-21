На предельных высотах: российские летчики провели учебные бои в стратосфере

На месте происшествия были обнаружены семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.

Государство не сможет помочь инвестору в восстановлении сухумского аэропорта, рассказал после совместной абхазо-российской встречи в Кабмине республики премьер-министр Валерий Бганба.

О том, во сколько обойдется комплект школьных учебников в Абхазии, какие книги можно получить в библиотеках, а какие придется приобретать самим и сколько государство тратит на изготовление школьной литературы, читайте в материале Sputnik.