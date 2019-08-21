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На предельных высотах: российские летчики провели учебные бои в стратосфере

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Истребители МиГ - 31БМ Тихоокеанского флота провели учебные бои на высотах более 20 километров.

Российские летчики отправились в стратосферу, чтобы перехватить условного противника на предельных высотах и скоростях.

"Нарушителя" воздушного пространства России успешно перехватили на скорости 2,5 тысячи километров в час. Роль условного противника играл истребитель МиГ -31БМ, дислоцированный на Камчатке.

В ходе учений МиГи совершили шесть полетов в стратосферу. Противника искали самостоятельно, без поддержки наземных средств ПВО.

МиГи -31 поражали цель ракетным вооружением на предельной дальности. Четыре истребителя МиГ - 31 способны прикрыть фронт шириной 800 километров.

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Теги:
МиГ-31, Министерство обороны РФ


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