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Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой

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© Видео Ruptly/Sputnik/Министерство обороны РФ/www.telegraaf.nl

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря во вторник 13 августа.

Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

Инцидент произошел, когда самолет с министром на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву, отмечается в сообщении военного ведомства.

Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету Шойгу, принадлежит ВВС Испании.

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Теги:
Балтийское море, ВКС РФ, НАТО


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