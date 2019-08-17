Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой

Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.
Инцидент произошел, когда самолет с министром на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву, отмечается в сообщении военного ведомства.
Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к самолету Шойгу, принадлежит ВВС Испании.
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