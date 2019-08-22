Высотой с многоэтажку: в Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным

В рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis уличные художники из 26 стран расписывают фасады зданий в подмосковном Одинцово.

Самое большое граффити Юрия Гагарина в России высотой 60 метров нарисовал итальянский художник на стене многоэтажного дома в одном из районов подмосковного Одинцово.

Автор портрета космонавта - итальянский художник Йорит Агоч, который имеет богатый опыт в изобразительном искусстве и часто рисовал многих великих людей.

"Я создавал портреты уже многих знаменитых людей. Но Юрий Гагарин и вообще русский человек — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей", - рассказал Агоч.

По окончании работ микрорайон образует музей под открытым небом, который будет представлен в сентябре. Уточняется, что на данный момент завершены порядка 10 работ.

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